據內地傳媒統計，臨近農曆新年，A股將迎來今年最大解禁潮。
報道稱，按上周五收市計算，今年前兩周A股將近5000億元(人民幣‧下同)A股解禁潮，當中本周解禁市值達1645億元，為2020年第三高。
至於春節前一周，A股解禁市值高達3259億元，為2020年最高。
統計又指，春節前有105隻A股面臨解禁，其中15股解禁市值逾50億元，包括中油資本(000617.SZ)、順豐控股(002352.SZ)、中國銀河A股(601881.SH)、視源股份(002841.SZ)等。
今日 17:54 中國財經
據內地傳媒統計，臨近農曆新年，A股將迎來今年最大解禁潮。
報道稱，按上周五收市計算，今年前兩周A股將近5000億元(人民幣‧下同)A股解禁潮，當中本周解禁市值達1645億元，為2020年第三高。
至於春節前一周，A股解禁市值高達3259億元，為2020年最高。
統計又指，春節前有105隻A股面臨解禁，其中15股解禁市值逾50億元，包括中油資本(000617.SZ)、順豐控股(002352.SZ)、中國銀河A股(601881.SH)、視源股份(002841.SZ)等。
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