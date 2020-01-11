中國財經

中國證監會副主席閻慶民認為，目前國內券商市場競爭力仍然較弱，體現在與國家投行和國內傳統銀行的對比上。

閻慶民在中國資本市場論壇上表示，內地130多間券商的競爭力，都比不上摩根大通；內地證券公司、基金管理公司，市場競爭力要提高，他們的力量與傳統銀行比較還是差、還不夠。而在券商開展業務方面，內控和合規性也需要持續提升。他以券商從事股權質押業務為例，稱一定有一個高線，任何時候不能過。

他又指，在當前穩槓桿的背景下，風險過度集中在銀行業系統，下一步應改善融資結構，降低宏觀槓桿率，增大股權融資。