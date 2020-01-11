中國財經 時事脈搏

中央紀委國家監委對國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦，嚴重違紀違法問題，進行立案調查。經查後，決定給予胡懷邦開除黨籍處分。按規定取消其享受的待遇，終止其黨的十九大代表資格，收繳違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

中紀委指，胡懷邦「四個意識」缺失，背離初心，背棄職責，落實重大決策部署陽奉陰違，落實中央巡視整改要求不到位，對抗組織審查；違規出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，利用職務便利為他人謀取利益；濫權妄為，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易；家風不正，家教不嚴，縱容家屬大肆收取財物。

中紀委又指，胡懷邦嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，是黨的十八大後不收斂不收手，政治問題和經濟問題相交織的腐敗典型，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

現年64歲的胡懷邦是財經學者出身，曾任陝西財經學院副院長、中國金融學院院長，2000年進入國家金融系統，歷任人民銀行成都分行副行長、西安分行行長、國家外滙管理局陝西省分局局長。2003年，他轉任中銀監工作部主任，兩年後升任中銀監紀委書記，2007年調到中投公司擔任黨委副書記、監事長、紀委書記。