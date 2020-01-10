中國財經

A股半日收市下跌。

上證指數高開7點後，最多升10點，高見3105點，其後走低，半日收報3086點，跌8點或0.26%，成交額1455.93億元(人民幣‧下同)。

深成指高開29點後，最多升35點，高見10933點，其後倒跌，最多跌50點，低見10847點，半日收報10873點，跌24點或0.23%，成交2501.36億元。

滬深300指數報4157點，跌7點或0.17%；創業板指數報1905點，跌7點或0.4%。

各板塊普遍下跌，石油、有色金屬股跌逾1%；金融、水泥股偏軟。