中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日一度升穿6.93，高見6.9219，創逾5個月的新高，其後升幅收窄，收市升109點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.9311，較上日下午4時30分收報6.942，升109點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.9456，走強145點子。

離岸價(CNH)更曾升破6.92，高見6.9173，截至香港時間下午6時01分，離岸價報6.9318，在岸價報6.935。

官方今日開出的中間價報6.9497，較上日報6.945，下調47點子或0.07%。

交易員指出，中東局勢降溫令市場風險情緒回升，提振人民幣，加上春節前季節性結滙需求繼續釋放，均對滙價構成支撐，短期人民幣可能繼續向6.9關口靠近。

另有交易員稱，中美第一階段協議簽署時間、地點等均已確定，貿易談判事件對人民幣影響將消減，美滙指數雖在走強，但對滙價影響亦有限。客盤結滙需求將主導未來一段時間人民幣走勢，若結滙量持續高企，人民幣有望突破6.9關口。

中國商務部新聞發言人高峰表示，應美方邀請副總理劉鶴將率團於1月13日至15日赴華盛頓簽署第一階段協議，雙方團隊正就協議簽署的具體安排密切溝通。

另外，美國總統特朗普早前表示，伊朗在對駐伊拉克美軍基地發動的襲擊中，沒有美方人員傷亡，德黑蘭方面似乎正在緩和局勢。