中國財經

中東危機降溫，美伊兩國沒有重大新衝突下，A股反覆造好。上證指數扭轉上日挫逾1.2%的頹勢，今日反彈0.91%，逼近3100點關口。兩市成交合計縮減逾9%至7066億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開15點，其後升幅逐步擴大，全日收市報3094點，升27點或0.91%，最高見3097點，升30點或0.99%，成交2717.16億元。

深成指亦高開高走，全日收市報10898點，漲191點或1.79%，最高見10899點，漲192點或1.8%，成交4349.03億元。

滬深300指數報4164點，漲52點或1.27%；創業板指數報1913點，漲50點或2.71%。

各板塊普遍呈強，半新股、化工股漲逾2%；房地產、水泥、金融、鋼鐵、電力股漲逾1%；煤炭股靠穩；石油股則挫逾2%；有色金屬股亦跌近1%。

國家統計局今早公布，2019年12月居民消費價格指數(CPI)按年升4.5%，與上月持平，低於市場預期升4.7%。12月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌0.5%，遜於市場預期下跌0.4%；按月則持平。2019年全年，CPI按年升2.9%，PPI按年跌0.3%。

另外，美伊雖有軍事摩擦，但雙方暗示不願見緊張關係惡化。其中，美國總統特朗普認為，伊朗有退讓(standing down)的跡象，亦未有揚言反擊，進一步紓解市場對開戰的憂慮。