中國信通院公布，去年全年國內手機市場總體出貨量3.89億部，按年跌6.2%。
期內，智能手機出貨量3.72億部，減少4.7%，佔同期國內手機出貨量的95.6%。上市智能手機新機型424款，跌27.8%，佔同期新機型數量的74%。
單計12月，國內手機市場出貨量3044.4萬部，按年下跌14.7%。其中，智能手機出貨量2893.1萬部，跌13.7%，佔同期國內手機總出貨量的95%。
上月上市智能手機新機型27款，減少25%，佔同期手機新機型總量的77.1%。
今日 14:20 中國財經
中國信通院公布，去年全年國內手機市場總體出貨量3.89億部，按年跌6.2%。
期內，智能手機出貨量3.72億部，減少4.7%，佔同期國內手機出貨量的95.6%。上市智能手機新機型424款，跌27.8%，佔同期新機型數量的74%。
單計12月，國內手機市場出貨量3044.4萬部，按年下跌14.7%。其中，智能手機出貨量2893.1萬部，跌13.7%，佔同期國內手機總出貨量的95%。
上月上市智能手機新機型27款，減少25%，佔同期手機新機型總量的77.1%。
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