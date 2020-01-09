中國財經 即巿股評

立訊精密(002475.SZ)今早強勢，一度急升逾6%，高見39.77元(人民幣.下同)，創逾四年半高位，半日報39.14元，升4.8%。仍近21.37億元。

立訊精密是國內連接器行業的龍頭，消費電子客戶包括聯想、惠普、蘋果等。今年以來 Airpods 出貨持續強勁，立訊作為Airpods Pro主要供應商將會受益。公司去年第三季收入378.4 億元，同比增長71%；淨利潤28.88億元，同比增長 74.3%，超出此前預報區間50-60% 上限，大超市場預期。