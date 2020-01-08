中國財經

易居房地產研究院發布報告，稱受年底多地樓市成交量回升帶動，2019年全年中國40個城市新建商品住宅成交面積按年小幅增長2%，增速比1至11月小幅提高0.3個百分點。

去年3月至5月，中國部分城市出現房地產小陽春，但自7月底官方明確提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」後，市場預期逐漸轉向，大部分城市房地產市場降溫。

報告顯示，去年底，部分房企由於資金面緊張和年底衝刺業績，加大推盤力度和營銷力度，打折促銷的現象增多，購房者積極入場。上月40個城市新房成交量創年內新高。