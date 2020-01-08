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今日 14:25 中國財經

A股午後跌幅擴至逾1%

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中東地緣局勢急速惡化，A股午後跌幅擴大至逾1%。

上證指數現報3062點，挫42點或1.37%，成交2562.61億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10692點，挫136點或1.26%，成交4003.24億元。

滬深300指數報4105點，挫54點或1.32%；創業板指數報1861點，挫32點或1.7%。

各板塊普遍走軟，水泥、金融股挫逾2%；煤炭、房地產、鋼鐵、電力、化工股挫逾1%；油價、金價上升，石油股逆市升逾1%；有色金屬股靠穩。

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