中東地緣局勢急速惡化，A股午後跌幅擴大至逾1%。
上證指數現報3062點，挫42點或1.37%，成交2562.61億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10692點，挫136點或1.26%，成交4003.24億元。
滬深300指數報4105點，挫54點或1.32%；創業板指數報1861點，挫32點或1.7%。
各板塊普遍走軟，水泥、金融股挫逾2%；煤炭、房地產、鋼鐵、電力、化工股挫逾1%；油價、金價上升，石油股逆市升逾1%；有色金屬股靠穩。
今日 14:25 中國財經
中東地緣局勢急速惡化，A股午後跌幅擴大至逾1%。
上證指數現報3062點，挫42點或1.37%，成交2562.61億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10692點，挫136點或1.26%，成交4003.24億元。
滬深300指數報4105點，挫54點或1.32%；創業板指數報1861點，挫32點或1.7%。
各板塊普遍走軟，水泥、金融股挫逾2%；煤炭、房地產、鋼鐵、電力、化工股挫逾1%；油價、金價上升，石油股逆市升逾1%；有色金屬股靠穩。
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