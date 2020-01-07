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電動車特斯拉(Tesla)位於上海臨港的超級工廠今日首次向公眾用戶交付。

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)現身交付現場並發表致詞表示，作為最大的外商投資項目、第一個外商獨資汽車工廠，特斯拉上海工廠被寄予厚望。由於良好的營商環境，特斯拉上海工廠才得以順利建設和快速交付。

他又稱，Model Y是特斯拉打造的一款消費者負擔得起的電動運動型多功能車(SUV)，就像Model 3是面向大眾的轎車，這兩個領域都是特斯拉看中的汽車消費市場。現在Model 3和Model Y在中國落地，未來也許會有更多的Model系列在這裏生產，甚至有可能有由中國設計的特斯拉誕生。

出席同一場合的上海市委常委、副市長吳清宣布，特斯拉國產Model Y車型正式在上海超級工廠啟動生產計劃，又稱希望特斯拉能夠引入更多新車型、新項目，支撐上海自由貿易試驗區臨港新片區打造上海汽車產業發展新的增長極，成為具有國際競爭力和影響力的先進製造業基地。

吳清續說，上海市政府將繼續做好「店小二」，創造更優的環境，提供更好的服務，讓中外企業都能夠在上海實現高質量發展。

至於特斯拉上海工廠製造總監宋鋼透露，在今年底國產特斯拉Model 3就將實現全部零部件的國產化替代。目前，特斯拉上海工廠的零部件本地化率為30%左右，計劃到明年7月提升至70%至80%。