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華興證券料今年中國GDP增長5.9%

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中美貿易戰緩和，華興證券(香港)宏觀及策略研究主管龐溟表示，中國經濟今年第二季起有望回穩，預料內地將推出支持內需、促進產業升級的政策，估計今年中國GDP增長5.9%。

龐溟指出，去年中美貿易局勢緊張，為中國經濟帶來不確定性，影響企業營商信心。該行預期受惠投資復甦、企業信心提振，中國經濟將會趨穩。他預計，MSCI中國指數約有12%潛在增長空間，與今年企業每股盈利增長預測12%一致。

至於關注行業，他表示，長遠增加對新經濟的關注，對於MSCI中國指數，建議可選消費品、科技、醫藥和金融領域。華興證券的十大確信買入名單為阿里巴巴(09988)、格力電器、網易、瑞聲科技(02018)、矽力傑、再鼎醫藥、樂信集團、澳優乳業(01717)、萬洲國際(00288)和台積電。

該行互聯網及教育分析員Alex Liu認為，中長期仍看好遊戲行業，去年版號發放正常化，監管措施逐步推出，相信今年相關風險減少，海外遊戲發行成為遊戲公司下一個增長動力。他相對看淡直播領域，因為短視頻平台均布局類似功能，侵蝕鬥魚等直播平台。

近期中概股回歸的傳聞熱炒，華興證券(香港)股票研究部主管李日暉認為，阿里巴巴成功在港股第二上市，股價表現不俗，令海外上市的內地公司感興趣，相信未來會愈來愈多。

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