中國財經

A股高開，上證指數靠穩，石油股回吐逾2%。

上證指數開市報3085點，升2點或0.07%；現報3089點，升6點或0.21%。

深成指開市報10725點，升26點或0.25%；現報10751點，升51點或0.48%。

滬深300指數開市報4137點，升8點或0.2%；現報4145點，升16點或0.4%。

創業板指數開市報1866點，升6點或0.34%；現報1869點，升10點或0.54%。

板塊個別發展，石油股回吐逾2%，有色金屬偏軟，煤炭、鋼鐵股升近1%。