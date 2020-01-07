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紐約期金收市漲逾1% 創近7年高



中東局勢持續緊張，紐約2月期金盤中最高見每盎斯1590.9美元，收市升16.4美元或1.1%，報1568.8美元，為2013年4月9日以來最高價格水平，也是連續第9個交易天上揚。

737 MAX危機 波音傳大舉借債削資本支出



美國波音公司的王牌飛機737 MAX復飛無期，相關成本增加，據報考慮舉債及削減資本開支等，分析料額外募集不逾50億美元債務，以支付上半年可能達到150億美元的開支。

紐約聯儲前總裁倡設常備回購協議



美國紐約聯儲前總裁達德利建議，儲局應設立常備回購協議機制，並接受美國國債和機構抵押貸款支持證券作為抵押，以確保貨幣市場平穩。

道指挫逾200點倒升收市



美國與伊朗緊張關係升溫，美股道指初段挫216點；但投資者相信，美國經濟增長及美股牛市不會因中東局勢而受阻，道指拗腰收復所有失地，收市輾轉倒升68點或0.24%。標指彈升0.35%，盤中最多挫0.62%。納指上揚0.56%，盤中曾挫0.85%。波音股價初段挫逾1%，收市倒升0.29%。Netflix與Alphabet分別高收3.05%和2.67%，Facebook和亞馬遜進賬1.88%和1.49%，蘋果漲0.80%。

外圍焦點簡訊

￭ Markit美國上月服務業PMI終值報52.8，高於初值，創近半年高；12月綜合PMI終值報52.7，高於初值。

￭ 美國前白宮國家安全顧問博爾頓稱，願就總統特朗普彈劾議案到國會參議院作供。

￭ 美滙指數尾段跌0.2%，報96.65；日圓兌美元升轉跌0.27%；英鎊兌美元漲0.66%，歐羅兌美元上揚0.32%。

￭ 紐約期油曾漲2.65%，收市回順漲0.4%；布蘭特期油一度升3.12%，突破70美元關，收市揚0.5%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市跌0.41%。英國股市挫0.62%；德國倒退0.70%；法國回吐0.51%。

￭ 沙地阿美股價曾跌至34.05里亞爾，創上市新低，仍高於IPO定價32里亞爾。

15 Western Street周五首輪發售50伙



萬科置業西環15 Western Street發出首張銷售安排，將於本周五開售50伙。截至周一晚上8時，項目累收近190票，以推售50伙計，超購約2.8倍。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28312點，較昨日恒指收市高水86點。

￭ ADR港股比例指數報28238點，較港收市高11點。

￭ 市場調查：騰訊《王者榮耀》去年收入按年降24%；騰訊持股的《要塞英雄》收入挫25%。

￭ 深圳國際(00152)兩附屬分別簽訂前海土地出讓合同，共涉約22.49億元人民幣。

￭ 中國天保(01427)購河北涿州市一幅地皮，作價2.46億元人民幣。

￭ 招商局置地(00978)料全年盈利按年增幅不低於35%。

￭ 佳兆業(01638)去年總合約銷售按年增約25.8%。

￭ 龍光地產(03380)深圳附屬發行境內公司債，集資10億元人民幣。

￭ 上海電氣(02727)通過分拆電氣風電於上交所科創板上市。

￭ 丘鈦科技(01478)上個月攝像頭模組銷量按年增18.7%，按月跌10.3%。

￭ JS環球生活(01691)料以最高代價不多於現金2.1億元人民幣，收購速感科技(北京)全部股權。