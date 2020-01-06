熱門：

今日 16:20 中國財經

抖音日活躍戶超4億 冀做視頻版百科全書

放大圖片

中國短視頻平台抖音公布，截至2020年1月5日，日活躍用戶數(DAU)已經突破4億，為國內最大的短視頻平台。

抖音發布《2019抖音數據報告》，披露去年1月的日活躍用戶達到2.5億，7月為3.2億，最新數據是已經超過4億，意味着抖音一年內日活增長超過1.5億。

抖音總裁張楠表示，4億是一個新的開始，抖音會繼續努力做好記錄和分享，讓更多人看見更大的世界，也讓更多人被更大的世界看見，真正成為「視頻版的百科全書」。

根據報告，抖音不同年齡段用戶最愛拍攝的內容不盡相同，00後喜歡拍攝二次元相關視頻，90後用戶喜歡拍攝風景，記錄旅行中的山河大海，80後喜歡拍攝親子視頻，分享親子的新知與樂事，70後喜歡拍攝美食類視頻。

2019年，抖音用戶全球打卡6.6億次，足跡遍及全世界233個國家和地區，最受歡迎的國外城市是曼谷、首爾和東京，被點贊最多的國內城市是北京、成都和上海。

在不同內容品類上，去年抖音萬粉知識創作者發布1489萬個視頻，最受歡迎的知識門類是美食製作，人們在抖音學習家常菜、輔食、懶人早餐和烘焙等烹飪技巧，其次為語言教育、學科教育、職業教育和知識科普。藝術類視頻全年播放量超5431億次，被點贊超169億次，最受歡迎的國家級非遺為京劇、詠春拳和黃梅戲。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads