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中國短視頻平台抖音公布，截至2020年1月5日，日活躍用戶數(DAU)已經突破4億，為國內最大的短視頻平台。

抖音發布《2019抖音數據報告》，披露去年1月的日活躍用戶達到2.5億，7月為3.2億，最新數據是已經超過4億，意味着抖音一年內日活增長超過1.5億。

抖音總裁張楠表示，4億是一個新的開始，抖音會繼續努力做好記錄和分享，讓更多人看見更大的世界，也讓更多人被更大的世界看見，真正成為「視頻版的百科全書」。

根據報告，抖音不同年齡段用戶最愛拍攝的內容不盡相同，00後喜歡拍攝二次元相關視頻，90後用戶喜歡拍攝風景，記錄旅行中的山河大海，80後喜歡拍攝親子視頻，分享親子的新知與樂事，70後喜歡拍攝美食類視頻。

2019年，抖音用戶全球打卡6.6億次，足跡遍及全世界233個國家和地區，最受歡迎的國外城市是曼谷、首爾和東京，被點贊最多的國內城市是北京、成都和上海。

在不同內容品類上，去年抖音萬粉知識創作者發布1489萬個視頻，最受歡迎的知識門類是美食製作，人們在抖音學習家常菜、輔食、懶人早餐和烘焙等烹飪技巧，其次為語言教育、學科教育、職業教育和知識科普。藝術類視頻全年播放量超5431億次，被點贊超169億次，最受歡迎的國家級非遺為京劇、詠春拳和黃梅戲。