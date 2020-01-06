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路透引述消息人士稱，美國政府展開強大攻勢企圖阻撓荷蘭將晶片製造技術出售給中國。為此，美國國務卿蓬佩奧親自游說荷蘭政府，白宮官員向荷蘭首相分享一份機密情報報告。

荷蘭政府早前給予晶片設備生產商ASML許可，同意其將最先進的設備出售給一家中國客戶。ASML是晶片製造關鍵程序光刻(lithography)技術的全球領軍企業。

據報，美國的游說活動於2018年開始。美國政府已就是否能直接阻止出售進行評估，並且與荷蘭官員至少進行四輪會談。

白宮的施壓行動在7月中達到頂點，時任美國副國家安全顧問庫珀曼(Charles Kupperman)在荷蘭首相呂特(Mark Rutte)訪美期間向荷蘭官員提出這個問題。據一位熟悉此事的美國前政府官員，美方給了呂特一份關於中國收購ASML技術的潛在影響的情報報告。

在訪問白宮後不久，荷蘭政府決定ASML的出口許可證不予續期，價值1.5億美元的機器也沒有發貨。

呂特辦公室的發言人對事件不予置評，稱政府無法討論個別的許可案例。白宮也拒絕置評。

ASML從未公開透露中國客戶的身分，但有媒體指，該名客戶為中國最大的晶片製造商中芯國際(00981)。中芯國際並未回覆置評請求。