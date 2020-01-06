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銀保監發布《中國銀保監會關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》要求，銀行保險機構在優化融資結構中發揮重要作用，促進居民儲蓄轉化為資本市場長期資金，同時落實房屋只住不炒的定位。

中金公司發表報告，指銀保監意見對諸多金融行業發展都有深遠影響，將長期利好資本市場的發展，並反映監管對於處置問題金融機構態度更開放。

中金指出，未來銀行信貸在社會融資總額的比重將逐步降低，銀行業營收增速有望下降，但非利息收入的佔比將逐步提升。當中國有大行的經營穩定性將超過市場預期，配置價值較好；另外在零售和科技上有競爭優勢的股份制銀行受到較少的經營約束，預計業績將持續超過同業。

該行認為，對資本市場而言，銀保監意見稱通過多種產品促進居民儲蓄有效轉化為資本市場長期資金，將明顯改善資本市場投資者結構。長期資金的引入以及投資者結構的改善或與此輪資本市場改革大力發展直接融資形成有效平衡，助力市場擴容穩健推進。

中金提到，對券商而言，短期資本市場情緒提振利於券商股表現，長期來看有助於券商交易、投銀、機構經紀、產品服務等業務全面發展。

對於險資，以險資投資一級市場投資限制重新放寬，對險資長期投資收益長期利好，但需注意投資風險亦有上升。

另外，中金認為銀保監意見反映健全完善不良資產市場的決心和支持金融資產管理公司(AMC)開拓和企業結構調整相關投銀業務的政策，有利於AMC業績成長和估值恢復。

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