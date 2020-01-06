中國財經 港股直擊

重型裝備AH股普遍先高後回，中國重汽(003808)曾挫6.2%，現跌2.5%，其A股(000951.SZ)挫4.22%。集團日前於山東產權交易中心提交擬轉讓旗下房地產開發有限公司100%國有產權及債權底價約為51.49億元人民幣。

濰柴動力(02238)創新高，之後受壓，曾倒插5.4%，最新挫4.2%，其A股(000338.SZ0挫7.55%。

另外，龍工(03339)挫3.3%；中聯重科(01157)跌2.5%，其A股(000157.SZ)挫2.78%。

第一商用車網公布，內地重卡2019年約實現117萬輛的總銷量，按年增加2%，刷新2018年造出的重卡銷量歷史紀錄。

中信證券發表報告，預計2020年重卡銷量維持105萬輛以上的高位，延續高景氣；行業競爭格局向好，龍頭公司業績穩定性明顯提升，尤其是擁有大功率發動機業務的企業，料重汽與濰柴的合作有望進一步優化行業格局，提升行業估值。

該行繼續重點推薦：市場份額持續提升的濰柴動力AH股、經營效率不斷提升的中國重汽H股；建議關注中國重汽A股、股息率高的威孚高科(000581.SZ)和第四季EGR供不應求的銀輪股份(002126.SZ)。

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