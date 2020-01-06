熱門：

今日 15:04 中國財經 港股直擊

【異動A股】重型裝備AH股突急插 濰柴A挫7.5%

放大圖片

重型裝備AH股普遍先高後回，中國重汽(003808)曾挫6.2%，現跌2.5%，其A股(000951.SZ)挫4.22%。集團日前於山東產權交易中心提交擬轉讓旗下房地產開發有限公司100%國有產權及債權底價約為51.49億元人民幣。

濰柴動力(02238)創新高，之後受壓，曾倒插5.4%，最新挫4.2%，其A股(000338.SZ0挫7.55%。

另外，龍工(03339)挫3.3%；中聯重科(01157)跌2.5%，其A股(000157.SZ)挫2.78%。

第一商用車網公布，內地重卡2019年約實現117萬輛的總銷量，按年增加2%，刷新2018年造出的重卡銷量歷史紀錄。

中信證券發表報告，預計2020年重卡銷量維持105萬輛以上的高位，延續高景氣；行業競爭格局向好，龍頭公司業績穩定性明顯提升，尤其是擁有大功率發動機業務的企業，料重汽與濰柴的合作有望進一步優化行業格局，提升行業估值。

該行繼續重點推薦：市場份額持續提升的濰柴動力AH股、經營效率不斷提升的中國重汽H股；建議關注中國重汽A股、股息率高的威孚高科(000581.SZ)和第四季EGR供不應求的銀輪股份(002126.SZ)。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads