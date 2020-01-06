中國財經

中國駐英國大使劉曉明在英國《星期日電訊報》(The Sunday Telegraph)發表題為「禁止華為將使英國在新一輪技術革命中落後」的署名文章。

劉曉明在文章中指出，禁止中國電訊設備商華為的後果，無疑是開歷史倒車。當前，以5G+物聯網等新興技術為代表的第四次工業革命方興未艾，新一輪科技革命理應成為各國共同發展的新動力、新機遇。放棄與華為開展5G合作，無疑意味着逆潮流而動，帶來時間、成本和市場競爭力的巨大損失。

文章中說，英國多家電訊運營商明確表示，禁用華為設備，將使英5G網絡建設延遲2至3年，更使英國在第四次工業革命浪潮中落在後面。英國素以開放包容著稱，禁止華為不僅將影響華為在英經營，而且損害英國自身國際形象，打擊外國投資者對英國未來的信心，對中英合作也將帶來消極影響。

劉曉明希望，英國政府能夠堅持開放包容理念，堅持公平、公正、非歧視原則，在華為問題上做出經得起歷史檢驗的決策，為深化中英互利合作創造條件，為造福兩國人民做出貢獻。

劉曉明表示，個別國家極力兜售所謂「華為威脅論」，散布「科技冷戰」陰雲，試圖給全球電訊行業築起隔離牆。這些言行違背開放包容的時代潮流，影響各國電訊業的正常發展，是十分危險的。

他又重申，中國從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式、以安裝「後門」等形式為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、訊息和情報。