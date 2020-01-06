中國財經

中國國家信息中心預測部發布報告，展望2020年，中國經濟總體保持平穩運行，在就業和收入形勢總體穩定、互聯網發展影響深化、促消費政策效應逐步顯現、消費短板加速補齊等有利因素支撐下，消費需求具備保持平穩增長的條件，初步預計今年社會消費品零售總額增長8%左右。

報告稱，當前就業承壓影響預期和收入，高負債對消費的擠出效應仍然存在，消費供給短板尚不能滿足新需求，服務消費低質同質化影響消費意願釋放等問題，不利於全社會總消費平穩增長，須引起重視。

報告分析認為，高負債對消費的擠出效應仍然存在。當前，房地產市場嚴格調控沒有任何放鬆，堅持「房住不炒」不動搖，居民購房已經趨於理性，但是前兩年透支購房對居民消費能力的影響依然存在，並未完全消除。

消費供給短板尚不能滿足新需求。當前，中國消費市場正面臨三個層面的新老交替。消費商品種類的新老交替。傳統拉動消費增長的汽車等大件商品的發展勢頭正在趨緩，娛樂教育等發展型、享受型的新消費正在快速崛起。消費主力人群的新老交替。90後、00後等新一代消費者快速成長，正在深刻影響消費市場特徵的變化。消費地域的新老交替。增長較快的地區正從一、二線城市逐步擴大至三、四線城市乃至農村鄉鎮。

針對當前消費領域存在的主要問題，報告建議，應大力推進就業優先政策，加大企業減負的政策力度，加大對重點人群的托底保障力度，規範服務業發展，促進消費市場平穩運行。