中國財經

2020年中國人民銀行工作會議1月2日至3日在北京召開。會議總結2019年主要工作，並分析當前經濟金融形勢，部署2020年重點工作。

會議要求今年在七方面入手，為經濟高質量發展創造良好的貨幣金融環境。一是保持穩健的貨幣政策靈活適度。加強逆周期調節，保持流動性合理充裕，促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應。繼續深化利率市場化改革及推動銀行通過發行永續債等途徑多渠道補充資本。堅持發揮市場在滙率形成中的決定性作用，保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定。

二是堅決打贏防範化解重大金融風險攻堅戰。釐清各方職責邊界，堅決防範道德風險。建立健全金融機構恢復處置機制、損失分擔機制和激勵約束機制。繼續依法依規做好重點金融機構風險處置工作。持續開展互聯網金融風險專項整治，加快建立房地產金融長效管理機制及金融委辦公室地方協調機制，並進一步發揮存款保險機構在風險處置中的作用。

三是以緩解小微企業融資難融資貴問題為重點，加大金融支持供給側結構性改革力度。健全小微企業貸款考核激勵機制，落實授信盡職免責制度。用好定向降準、再貸款再貼現等政策工具，切實推動改進小微企業融資。加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

四是加快完善宏觀審慎管理框架。編制宏觀審慎政策指引，並構建宏觀審慎壓力測試體系。加快建立完善本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理機制，逐步擴大宏觀審慎政策覆蓋領域。組織實施系統重要性銀行評估，推動出台實施金融控股公司監督管理辦法。

五是繼續深化金融改革開放。積極發展債券市場，繼續推動債券市場基礎設施互聯互通。加強金融基礎設施統籌監管與建設規劃。深化中小銀行和農信社改革，進一步健全政策性銀行治理結構。積極穩妥推進人民幣國際化，深入推進外滙管理體制改革，支持自貿試驗區等在外滙管理改革方面先行先試。完善跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」管理框架。

六是加強金融科技研發和應用。貫徹落實金融科技發展規劃，建立健全金融科技監管基本規則體系，做好金融科技創新監管試點工作，並繼續穩步推進法定數位貨幣研發。

七是全面提高金融服務與金融管理水平。統籌推進金融法律法規和規則體系建設。強化金融統計監測分析，打造符合大數據發展方向的金融統計平台和金融基礎數據庫。深化科創金融、綠色金融等區域金融改革試點。探索建立支付行業統籌監管、落實屬地監管職責機制，推動移動支付便民工程繼續向縱深發展。進一步加強反洗錢協調機制建設，繼續強化反洗錢監管力度。完善金融消費權益保護協調工作機制，協調推進普惠金融工作。