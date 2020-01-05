中國財經

2020年全國外滙管理工作會議在京召開，總結2019年外滙管理工作，分析當前外滙市場形勢，研究部署2020年外滙管理工作任務。國家外滙管理局黨組書記、局長潘功勝作工作報告。

會議部署今年外滙管理5項重點工作。一是進一步把全面從嚴治黨引向深入，把黨的領導落實到外滙管理領域各方面各環節。

二是適應國家治理體系治理能力現代化要求，不斷完善外滙市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，維護國際收支基本平衡。宏觀審慎管理旨在維護外滙市場基本穩定，防範系統性金融風險。

三是深化外滙領域改革開放，服務全面開放新格局。認真落實國務院常務會審議通過的12項便利化措施。穩妥有序推進資本項目開放，支持金融市場互聯互通和雙向開放，促進貿易投資自由化便利化和高質量發展。支持貿易新業態，推進跨境金融區塊鏈服務平台建設。深化「放管服」改革，支持自貿試驗區。

四是防範外部衝擊風險，維護國家經濟金融安全。深入分析外部衝擊對中國貿易投資、國際收支結構、跨境資本流動的影響，豐富政策工具箱。嚴厲打擊外滙領域違法違規行為，保持執法標準跨周期的一致性、穩定性和可預期性，維護外滙市場秩序。

五是完善中國特色外滙儲備經營管理，提升運營管理現代化水平。穩妥審慎推進多元化運用，服務共建「一帶一路」高質量發展，保障外滙儲備資產安全、流動和保值增值。