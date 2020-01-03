中國人民銀行連續第8日暫停逆回購操作。
人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展逆回購操作。
據此計算，今日公開市場淨回籠1500億元(人民幣‧下同)，本周淨回籠規模則達5500億元，創兩個月單周新高。
因周三(1月1日)為2020年元旦假期，本周僅四個工作日。據路透統計，本周央行公開市場共有5500億元逆回購到期，集中在周四(1月2日)和周五(1月3日)，規模分別為4000億元和1500億元。
今日 09:31 中國財經
中國人民銀行連續第8日暫停逆回購操作。
人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展逆回購操作。
據此計算，今日公開市場淨回籠1500億元(人民幣‧下同)，本周淨回籠規模則達5500億元，創兩個月單周新高。
因周三(1月1日)為2020年元旦假期，本周僅四個工作日。據路透統計，本周央行公開市場共有5500億元逆回購到期，集中在周四(1月2日)和周五(1月3日)，規模分別為4000億元和1500億元。
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