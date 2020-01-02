中國財經

中美落實下月簽訂首階段貿易協議，加上人行宣布降準，刺激A股在今年首個交易日收漲。上證指數高收1.15%，連續第三日呈強。市場交投熾熱，兩市成交合計大增逾41%至7515億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開16點，其後升幅擴大，一度逼近3100點關口，最高見3098點，漲47點或1.57%，創去年4月底以來新高，全日收市報3085點，漲35點或1.15%，成交3271.97億元。

深成指亦高開高走，全日收市報10638點，漲208點或1.99%，最高見10663點，漲232點或2.23%，成交4243.35億元。

滬深300指數報4152點，漲55點或1.36%；創業板指數報1832點，漲34點或1.93%。

各板塊幾乎全線向上，半新股漲逾2%；房地產、化工、水泥、有色金屬、金融、石油、電力、鋼鐵股漲逾1%；煤炭股靠穩；僅得釀酒股偏軟。

美國總統特朗普周二在Twitter發文，透露將於本月15日在白宮與中方高級別代表舉行首階段貿易協議簽署儀式，之後他會親身前往北京，就第二階段協議展開談判，惟沒有交代時間。

另外，人民銀行昨日宣布全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，以支援實體經濟發展，降低社會融資實際成本，下周一(6日)實施，預計可釋放長期資金約8000多億元。