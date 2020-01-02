中國財經

中國國家鐵路集團在北京召開工作會議，會上國鐵集團確立2020年主要工作目標，包括鐵路運輸安全保持穩定；國家鐵路完成旅客發送量38.5億人，貨物發送量36.5億噸；全面完成國家下達的鐵路投資任務，確保投產新線4000公里以上，其中高鐵2000公里。

國鐵集團並將加快推動國鐵企業股份制改造和川藏鐵路重大項目建設取得積極進展；鞏固鐵路建設、運輸和定點扶貧成果，為實現國家脫貧攻堅目標多作貢獻；努力完成貨運增量行動目標，助力打贏藍天保衞戰；深入實施客運提質計劃和復興號品牌戰略，不斷提高人民群眾旅行獲得感、幸福感。

會議又指出，2019年國鐵集團紮實推進鐵路工程建設，全國鐵路固定資產投資完成8029億元(人民幣．下同)，其中國家鐵路完成7511億元；投產鐵路新線8489公里，其中高鐵5474公里。截至2019年底，全國鐵路營業里程達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。

去年，國鐵集團有序推進連接和服務貧困地區的鐵路建設，14個集中連片特困地區、革命老區、少數民族地區、邊疆地區累計完成鐵路基建投資4175.8億元，佔鐵路基建投資總額的75.9%；西部地區完成鐵路基建投資1588億元，佔鐵路基建投資的28.9%。