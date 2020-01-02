中國財經

目前被政府接管的安邦保險集團繼續減持資產，尋求出售旗下一些農村銀行的股份。

外電引述北京金融資產交易所公告，安邦及其關聯公司正以262億元(人民幣‧下同)出售55億股成都農村商業銀行股份。根據另一份公告，安邦還在尋求以8500萬元出售11家農村銀行的股份。

政府於2018年2月接管安邦，後來以集資詐騙罪、職務侵佔罪判處安邦原董事長吳小暉有期徒刑18年。政府開始陸續出售安邦積累的部分資產，其中包括美國的豪華酒店、加拿大的寫字樓以及南韓的一家壽險公司。