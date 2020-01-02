熱門：

今日 10:22 中國財經

安邦尋求262億人幣售農村銀行股份

放大圖片

目前被政府接管的安邦保險集團繼續減持資產，尋求出售旗下一些農村銀行的股份。

外電引述北京金融資產交易所公告，安邦及其關聯公司正以262億元(人民幣‧下同)出售55億股成都農村商業銀行股份。根據另一份公告，安邦還在尋求以8500萬元出售11家農村銀行的股份。

政府於2018年2月接管安邦，後來以集資詐騙罪、職務侵佔罪判處安邦原董事長吳小暉有期徒刑18年。政府開始陸續出售安邦積累的部分資產，其中包括美國的豪華酒店、加拿大的寫字樓以及南韓的一家壽險公司。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads