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蘋果和微軟成為美股2019年升市最強推手

2019年全年計，蘋果股價飆升85.3%，微軟進賬54.7%。截至12月27日的2019年，蘋果為標普500指數貢獻了8.19%的升幅，微軟的貢獻比率達6.59%，齊為標指升市的最強推手。

中美下月15日簽署首階段貿易協議



美國總統特朗普在社交媒體稱，下月15日在白宮與中國簽署第一階段中美貿易協議。他稍後前往北京，商討有關第二階段貿協。

高盛:美國經濟未來數年陷衰退可能性微



高盛認為，美國經濟未來數年不大可能陷衰退，儘管下行風險不容忽視，目前仍未瀕臨衰退。

道指全日高收76點 標指2019年升幅六載最佳



2019年最後一個交易日，美股道指低開後曾跌85點。中美有望簽署首階段貿協，消息支持道指反覆走高，收市漲76點或0.27%，標指上揚0.29%，納指倒升0.30%。2019年全年，道指升22.3%，標指漲28.9%，錄得6年來最大年度升幅，納指進賬35.2%。IBM股價全日攀高0.93%，思科和蘋果都漲約0.7%。

外圍焦點簡訊

￭ 標普Case-Shiller美國20大城市樓價指數10月按年升2.2%，高於預期。12月消費者信心指數降至126.5，遜預期。

￭ 輝瑞等藥廠擬即日起調高逾200款藥物的美國零售價，加幅中間值為5%。

￭ 土耳其航空：已就737 MAX停飛事故，獲波音提供補償，據稱金額2.25億美元。

￭ 美滙指數尾段回落0.25%，報96.5。美元兌英鎊挫1%，兌歐羅跌0.12%，兌日圓下滑0.21%。

￭ 紐約期金升0.3%，每盎斯收報1523.1美元。

￭ 油價獲利回吐，布蘭特3月期油與紐約2月期油收市都跌1%。全年計紐油升34.5%，布油漲22.7%。

￭ 歐洲央行管委會委員德科斯：各國應阻止歐洲經濟陷長期低增長。

￭ 泛歐Stoxx 600指數全日跌0.08%，全年升23%。德國股市休市，全年進賬25.5%；英股半日市收挫0.59%，整年漲12.1%；法股半日市跌0.07%，全年升26.4%。

Wetland周六首輪發售381伙



新地(00016)天水圍Wetland Seasons Park上載銷售安排，周六首輪銷售推381伙。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報28186，較港收市微跌3點。

￭ 習近平發表2020年新年賀詞，稱真誠希望香港好。

￭ 香港航空據報計劃周二裁員20人，涉及前線及後勤多個部門。

￭ 星星地產(01560)售荃灣柴灣角街11至15號物業項目，代價9.8億元。

￭ 海通恆信(01905)擬14.19億元人民幣購上海商用物業及相關車位。

￭ 豐盛(00607)附屬購南京市商用物業，涉3.98億元人民幣。

￭ 天元醫療(00557)收購整形外科業務，作價3000萬元人民幣。

￭ 守益(02227)擬購泰國酒店權益，代價5800萬元。

￭ 大眾金融(00626)宣派年度第二次中期股息每股0.15元。