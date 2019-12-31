中國財經

美元滙價偏軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)在今年最後一個交易日接連升穿6.98及6.97關口，最高見6.9612，收漲216點子，創下近5個月的新高。全年累計跌1.44%，連續第二年貶值。

人民幣兌美元在岸價收報6.9662，較上日下午4時30分收報6.9878，大漲216點子或0.31%；較晚上11時30分最後成交價6.9865，走強203點子。

離岸價(CNH)更曾逼近6.96，高見6.9606，截至香港時間下午5時52分，離岸價及在岸價均報6.9613。

官方今日開出的中間價報6.9762，較上日報6.9805，上調43點子或0.06%，創8月6日以來新高。中間價全年跌1.6%，為連續兩年下跌。

交易員指出，中美明年初可能簽署第一階段貿易協議，市場風險偏好持續回升，同時美元偏弱亦助推人民幣反彈。

另有交易員指出，今日中間價較預期偏高，需要觀察是否已經將逆周期因子回歸中性；中美協議簽署後短期不確定風險繼續下降，這有利於人民幣階段性反彈，短期人民幣料繼續靠近6.95關口；但隨着中美展開第二階段談判，預計人民幣將展開寬幅上落。

中美首階段貿易協議簽署日期料臨近。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，中美可能會在明年初簽署第一階段貿易協議，目前只是在等待翻譯。《南華早報》亦引述知情人士報道，中國國務院副總理劉鶴將於周六率團赴美國華盛頓，預期他將在當地簽署中美第一階段貿易協議。