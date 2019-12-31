中國財經

中國外滙交易中心宣布，人民幣滙率CFETS指數權重自2020年1月1日起調整，其中美元權重調降為21.59%，歐羅權重調升為17.4%。

外滙交易中心解釋稱，為進一步增強人民幣滙率CFETS指數代表性，將採用2018年度貿易數據作為權重進行調整，現版採用的是2015年度貿易數據。

同時，國際清算銀行(BIS)2019年4月調整了滙率指數的貨幣籃子，交易中心計劃相應調整BIS貨幣籃子和權重，貨幣籃子中減少了委內瑞拉玻利瓦爾，新增冰島克朗，權重採用BIS貨幣籃子權重。