中國財經

人民銀行行長易綱表示，將加快深化金融供給側結構性改革的步伐。

易綱發表新年致詞指出，在過去70年來，中國的各項事業取得舉世矚目的成就。金融業堅持以人民為中心，為國家經濟建設和社會發展大局發揮重要作用，提供堅強支撐。

他續稱，在過去一年，人行堅持新發展理念，加快深化金融供給側結構性改革，堅持穩中求進工作總基調，以服務實體經濟、服務人民生活為本，實施穩健的貨幣政策，不斷改善金融管理和金融服務，發揮「幾家抬」合力來緩解小微民營企業融資難融資貴，推動金融業在更大範圍、更寬領域、更深層次的開放。人行將在全力落實中央關於「建設現代中央銀行制度」的道路上堅定前行。

易綱又表示，在過去一年，部分重點領域和金融機構風險暴露。人行認真履行金融委辦公室職責，及時果斷行動，切實穩住宏觀槓桿率，平穩有序處置高風險機構，有效應對外部衝擊風險，大力整頓金融秩序，守住了不發生系統性金融風險的底線。面對金融市場可能出現的「黑天鵝」、「灰犀牛」，人行有決心、有信心、有能力打贏防範化解重大風險攻堅戰。

對於明年，易綱提出，要更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，貫徹落實黨中央決策部署，認真細緻研究謀劃明年金融工作，奮發有為地做好中央銀行各項工作，為全面建成小康社會貢獻力量。