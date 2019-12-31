中國財經

內地股市在今年最後一個交易日造好，上證指數延續昨日漲近1.2%的走勢，今日收升10點，連續兩日走高。兩市成交合計縮減近13%至5327億元(人民幣‧下同)。

總結全年，滬指累漲556點或22.3%，扭轉2018年全年插24.59%的頹勢，滬深300指數更飆36.07%，雙雙創下2014年以來最大年度漲幅。深成指今年更飆升3190點或44.08%；創業板指數亦飆43.79%。

上證指數今年反覆向好，1月初見今年低位2440點，其後升幅急劇擴大，4月8日升至年內高位3288點，全年上下波幅847點。

上證指數今早低開3點，其後窄幅上落，午後止跌回升，全日收市報3050點，升10點或0.33%，最高見3051點，升11點或0.38%；最低見3030點，跌9點或0.31%，成交2267.64億元。總結12月，滬指累升6.2%。

深成指全日反覆走揚，收市報10430點，升64點或0.63%，最高見10433點，升67點或0.65%；低見10352點，跌13點或0.13%，成交3058.9億元。深成指12月累升8.86%。

滬深300指數報4096點，升14點或0.37%；創業板指數報1798點，升7點或0.44%。

各板塊普遍向上，水泥股漲逾3%；化工、房地產、鋼鐵、石油、煤炭、電力股靠穩；金融、有色金屬股則偏軟。

國家統計局公布，中國12月製造業採購經理指數(PMI)為50.2，與上月持平，略高於市場預期的50.1。至於非製造業PMI則遜預期，非製造業商務活動指數降至53.5，比上月回落0.9個百分點，表明非製造業總體保持擴張態勢，但增速有所放緩。