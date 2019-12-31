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今日 15:14 中國財經

余承東:未來幾年是消費者業務關鍵期

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中國電訊設備生產商華為消費者業務總裁余承東向員工致新年信，稱新一年要堅定打造HMS(華為終端雲服務)和自家操作系統「鴻蒙」生態；並以生存為底線，優先解決海外生態問題。

余承東表示，在極端的外部環境與壓力下，2019年華為消費者業務保持高速增長，且超額完成年初制定的經營目標。預計華為智能手機全年發貨量超2.4億台，穩居全球第二。倘若沒有外部施壓，可能很快走到世界第一，但長期競爭力未必做到最強。未來即使在業務增速放緩的情況下，他仍有信心按時完成之前制定的5年戰略目標。

余承東稱，未來幾年將是消費者業務的關鍵戰略轉折期，面臨一邊解決業務連續性，一邊實現創新引領的雙重挑戰。在新的一年，要堅定打造HMS(華為終端雲服務)和鴻蒙生態。以生存為底線，優先解決海外生態問題。海外雲服務以生態和體驗為核心，不追求短期商業利益，用幾年時間逐步恢復海外業務總量，同時加快構築HMS Core能力，打牢生態基礎。

余承東說，未來5到10年，智慧全場景將是華為堅定不移的長期戰略，以智能手機為核心，構築平板、PC、VR、智能穿戴、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機、IoT等一體化生態，打造消費者衣食住行無縫智能生活體驗。

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