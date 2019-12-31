中國財經

摩根大通據報正在尋求全資持有在中國的期貨合資公司，從而成為第一家利用中國期貨市場開放決策的全球性銀行。

外電引述知情人士報道，摩通計劃增持摩根大通期貨(JPMorgan Futures Co)股份，目前的持股比例為49%。

根據上周三(25日)向中國證監會提交的申請，摩根大通期貨申請重大股權變更，涉及5%或以上股權，但沒有提供細節。

中國將從明年1月1日起允許外資公司持有本地期貨公司的100%股權。另外，據中國期貨業協會數據，今年上半年中國149家期貨公司合計盈利34億元人民幣。