中國財經

上證指數早段偏軟，現跌1點。

上證指數現報3038點，跌1點或0.04%，低見3034點，跌5點或0.19%，成交939.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10409點，升43點或0.42%，高見10431點，升65點或0.63%，成交1317.05億元。

滬深300指數報4084點，升2點或0.06%；創業板指數報1800點，升10點或0.57%。

各板塊個別發展，房地產、水泥、化工、有色金屬、石油、電力股靠穩；金融、鋼鐵、煤炭股則偏軟。