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今日 10:51 中國財經

商務部明年研制定跨境服務貿易負面清單

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內地明年將研究制定跨境服務貿易負面清單。

商務部服貿司司長冼國義在工作會議媒體吹風會上表示，明年將研究制訂跨境服務貿易負面清單，同時將積極擴大服務出口，培育服務貿易新的新增長點，進口更多優質服務，進一步拓展服務貿易國際市場。

另外，商務部市場運行司副司長王斌表示，要進一步穩定汽車消費，進一步推動傳統汽車向新能源汽車方向轉變，進一步改善汽車的用車環境，增加停車設施，合理規劃道路等其他與汽車相配套的設施建設。他稱，未來中國汽車仍然有非常大的發展前景。

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