中國財經

上證指數早段在3000點關口爭持。

上證指數現報3001點，跌3點或0.11%，最低見2983點，跌21點或0.72%，成交1065.73億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10223點，跌10點或0.1%，低見10133點，跌99點或0.98%，成交1514.55億元。

滬深300指數報4026點，升4點或0.12%；創業板指數報1762點，跌5點或0.29%。

各板塊普遍下跌，有色金屬、石油、電力、煤炭、化工、鋼鐵股偏軟；水泥股則漲逾2%；金融、房地產股靠穩。