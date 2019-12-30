方正證券(601901.SH)曾飆9.1%，見8.5元(人民幣．下同)，現升6.03%，成交額7.18億元。
近日，中國證監會對瑞信方正證券增資擴股及變更實控人申請文件提出7條回饋意見。
內地傳媒引述方正證券相關負責人指，目前正根據回饋意見正常推進。瑞信方正證券有望成為第四家外資控股券商。
目前國內已有瑞銀證券、摩根大通證券中國有限公司、野村東方國際證券有限公司3家外資控股券商。
另外，集團上周四(26日)公布，集團股東北大方正集團所持11億股及孳息被司法輪候凍結。
方正證券(601901.SH)曾飆9.1%，見8.5元(人民幣．下同)，現升6.03%，成交額7.18億元。
近日，中國證監會對瑞信方正證券增資擴股及變更實控人申請文件提出7條回饋意見。
內地傳媒引述方正證券相關負責人指，目前正根據回饋意見正常推進。瑞信方正證券有望成為第四家外資控股券商。
目前國內已有瑞銀證券、摩根大通證券中國有限公司、野村東方國際證券有限公司3家外資控股券商。
另外，集團上周四(26日)公布，集團股東北大方正集團所持11億股及孳息被司法輪候凍結。
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