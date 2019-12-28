中國財經 時事脈搏

路透報道，中國正將一批金融專家提拔到地方領導職位，以管控風險和重建地區經濟，金融專家在未來亦有機會在中共人事布局佔據更重要的位置。

自2018年以來，中國國家主席習近平已在全國31個省市自治區的領導職務，任命12名國有金融機構或監管部門的前高層人員，當中有人更曾處理引發金融崩盤憂慮的銀行和債務危局。

在2012年領導幹部大調整前，具相關金融背景的省級高層官員僅兩人。

最近獲提拔的金融專家中，包括北京市副市長殷勇和山東省副省長劉強。殷勇曾是中國人民銀行副行長，劉強則在中國農業銀行(01288)和中國銀行(03988)等多家中國大型商業銀行任職。另新近獲提拔的重慶市副市長李波，亦曾是人行的貨幣政策司長。

報道指出，中國正籌備2022年的人事改組。目前，高層領導的金融業高層愈來愈多，似乎顯示一條新的晉升之路，金融人才或因此在中國官場快速擢升。

習近平在2017年開始強調金融專業的重要性，並提拔不少金融高層人士。據統計，12名在習近平任內被提拔至省級幹部的前金融高層人士中，有一半是1970年後出生，過去，地方領導人經常需要在地方政府歷練數年，才能向上晉升。

中國面臨經濟增速放緩至近30年以來最慢，金融風險愈來愈高，今年至少有5家地區銀行出現管理或流動性問題。中國社科院金融政策研究中心主任何海峰曾表示，任命人行副行長擔任省級官員，可以將金融政策與地方做法更好整合，提前防範金融風險。