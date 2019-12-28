中國財經

十三屆全國人大常委會第15次會議閉幕會，表決審議通過新修訂的證券法，在證券發行制度、證券交易、上市公司收購、訊息披露、投資者保護等多方面作出修改，修訂後的證券法將於明年3月1日實施。

修訂後的證券法明確，證券從業員禁止買賣股票，違規將被沒收違法所得，並處以買賣證券等值以下的罰款。

對於訊息披露違法，最高處以1000萬元人民幣罰款。

新華社指出，「升級版」證券法標誌中國資本市場在市場化、法治化的道路邁出重要一步，作為資本市場的根本法。