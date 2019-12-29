即巿股評 港股直擊 中國財經

國家統計局周五公布，由於工業生產和銷售增長明顯加快，工業品出廠價格降幅收窄，11月規模以上工業企業實現利潤5939.1億元(人民幣．下同)，按年升5.4%，漲幅為8個月新高。內地工業利潤增速轉跌為升(10月份為下降9.9%)，帶動內地股市三大指數一度造好，惟攀至月內高位後無以為繼，最終倒跌介乎0.08%至1.45%。

滬深兩市主要指數周五衝高回落，未能創出本月的收市新高，但內地股民最近對A股的參與程度正在提升。截至周四(26日)，上海及深圳兩市融資餘額已突破萬億元大關，達到10012.8億元。兩市融資餘額上一次站於一萬億元水平，已經要追溯到2018年3月22日。

今年12月以來，滬深兩市融資餘額累計增長492.8億元，擴張規模已經超越今年4月的392.6億元。

被視為內地股市投資者情緒指標的融資餘額持續攀升，反映大市氣氛大為改善，對後市表現樂觀。隨着中央經濟工作會議對2020年經濟工作定調偏暖和，且貿易摩擦階段性紓緩，不排除市場正提前為「春季行情」作準備。

A股歷來有「春季躁動」的說法，意指股票市場一般在1月至3月有較大機率出現階段性上漲行情，而「躁動」期通常會在春節假後展開。背後邏輯一方面源於內地首季屬開工旺季，市場普遍對企業盈利有正面看法，加上銀行年初積極放貸，而1月份是宏觀經濟數據空窗期，為這預期升溫創造條件。

另一方面，受年底提取現金等因素影響，銀根趨向緊張，待春節過後流動性回流，將有利資本市場操作。同時，機構投資者在年初對組合配置的需求，有助帶旺市場交投。此外，3月份兩會召開，不排除為大市增添炒作國策的機會。

除了上述宏觀因素外，投資者於春節之前普遍傾向保守，因假期時海外市場繼續交易，減少持倉更能抵禦春節期間不可控的海外風險。然而，假期過後，倘若市況無明顯轉差，投資者偏好增加倉位，買盤動力將為股市帶來支撐。按照往績，春節假後的上漲行程，似乎不可抹殺。

附【圖】所見，以春節假前最後一個交易日作分界線，無論是過去5年、10年或20年，上證指數在春節假前後平均表現大致呈先低後高格局，其中近5年(包括2019年)復市後20個交易日(約1個月)平均升幅最為顯著，達到6.72%。

事實上，過去5年，指數在春節假後1個月均錄得漲幅，包括今年及A股「大時代」的2015年，分別累計進賬13.43%及13.69%。過去10年間，只有2013年報跌。

不過，值得注意的是，縱使往績顯示，春節假後出現一波上漲的機率甚高，惟上證指數5月至今，經歷3次MSCI擴容後，都在3040點附近「行人止步」，所以在指數成功企穩該水平之前，不排除仍將維持區間上落的走勢。

信報投資研究部

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