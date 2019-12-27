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今日 20:24 中國財經

新三板准入門檻降至100萬人幣

全國中小企業股份轉讓系統發布實施全面深化新三板改革有關規則，調整完善適當性標準、資產認定範圍及持續性管理要求，對不同市場層級的投資者實施差異化適當性管理。

改革後，精選層、創新層和基礎層的投資者准入資產標準分別為100萬元(人民幣‧下同)、150萬元和200萬元，與不同層級的市場風險與制度安排相匹配。此前新三板的投資門檻為500萬元。

另外，將個人投資者資產標準由金融資產調整為證券資產，主要考慮是提升可操作性，防範違規開通交易許可權的風險。

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