中國財經

人民銀行、發改委和中證監發布《關於公司信用類債券違約處置有關事宜的通知(徵求意見稿)》指出，堅持守住不發生系統性金融風險的底線，穩妥推進債券違約處置相關工作，防範化解金融風險，維護債券市場融資功能。推進債券市場統一執法，依法依規對惡意逃廢債企業的市場融資進行一定程度限制。

通知指出，債券違約處置各參與主體要在平等、自願的基礎上確定各方的權利和義務，協商制定債券違約處置方案。要充分發揮受託管理人和債券持有人會議制度在債券違約處置中的核心作用。受託管理人可根據債券發行文件及債券持有人的有效授權，代表債券持有人申請處置抵質押物、申請財產保全、提起訴訟或仲裁、參與破產程序等。

同時，鼓勵建立分層次的債券持有人會議議案表決機制，提高債券持有人會議決策效率。強化發行人契約精神，嚴格履行各項合同義務。發行人要主動提高債務管理水平與流動性管理水平，積極通過資產處置、清收賬款、落實增信、引入戰略投資者等方式籌措償付資金，及時償付債券本金及利息。

此外，為加大對惡意逃廢債行為的懲戒力度，進一步建立健全跨部門聯合懲戒機制，加大對違法違規行為的打擊力度。對情節嚴重、造成重大損失和不良社會影響的惡意逃廢債企業及負有主要責任的相關人員，依法將相關訊息納入徵信系統及全國信用訊息共享平台。