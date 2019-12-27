中國財經

中國人民銀行營業管理部、北京市地方金管局等4部門發文警示，近期虛擬貨幣交易活動在境內有死灰復燃跡象，部分虛擬貨幣交易平台面向境內居民提供虛擬貨幣交易服務，要求相關部門保持監管高壓。

人行營管部官網發布的風險提示指出，部分虛擬貨幣交易平台通過數碼貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目提供交易服務，嚴重違反人行等7部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，擾亂經濟金融秩序。

提示稱，嚴重警告開展相關活動的在京機構及人員，不得宣傳推廣有關虛擬貨幣項目或平台，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業務。同時，不得從事或代理從事境內外虛擬貨幣發行交易活動，轄內各金融機構和非銀行支付機構不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務。

文件要求轄內各金融管理部門、網絡電訊管理部門、公安部門對虛擬貨幣交易、ICO及變相ICO持續保持監管高壓，綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。

人行上海總部11月下旬表示，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。下一步將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患於未然。