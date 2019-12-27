中國財經

中國社科院學部委員余永定表示，面對當下的經濟形勢，內地不能讓經濟增速跌破6%，必須要採取擴張性的財政政策，重點依然是基礎設施投資。

余永定出席活動並發表演講，談及2020年中國經濟增長速度是否會高於今年時說，在最近一次中央經濟工作會議公告中，提出了「穩增長」的概念，所以應樂觀看待，明年中國經濟增速或將穩定於6%或6%以上。

他表示，當前經濟增速下降的主要原因應從GDP的重要組成部分消費、投資、進出口來看。目前看來，其中僅有投資增速下滑過快，對GDP的貢獻愈來愈小。目前中國通過擴張性的宏觀經濟政策可以遏制經濟的下滑趨勢，即擴張性的財政政策和擴張性的貨幣政策。

余永定指出，目前中國的財政狀況比西方多數國家要好，但仍須採取強有力的財政政策，同時要採取寬鬆的貨幣政策，進一步降低利息率。另外，貨幣政策目標不應太多，貨幣政策的主要作用是支持擴張性的財政政策。

他還說，在確定經濟增長意向性目標時，最好採取「試錯」的辦法，如果上一年經濟的物價上漲率、設備利用率和就業等指標偏低，且不難通過發行國債的方式籌集資金，政府就應該實施更具有擴張性的財政政策，增加基礎設施投資，力爭使經濟增速有所上升。在穩增長思想指導下，中國2020年經濟形勢或有所好轉。