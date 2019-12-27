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今日 10:08 中國財經

中國11月工業企業利潤轉升5.4%

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中國11月規模以上工業企業利潤轉跌為升，升幅是8個月高。

國家統計局公布，11月規模以上工業企業實現利潤5939.1億元(人民幣‧下同)，按年升5.4%，升幅為8個月新高，因工業生產和銷售增長明顯加快，工業品出廠價格降幅收窄。10月份利潤按年下跌9.9%。

今年首11月，工業企業實現利潤總額5.61萬億元，按年下降2.1%，跌幅比首10月的2.9%，收窄0.8個百分點。

國統局工業司高級統計師朱虹解讀稱，初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速比10月回升4.0個百分點。儘管11月份工業企業利潤增速由負轉正，但也要看到，當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

朱虹表示，11月消費品製造業利潤按年增長8.2%，增速比10月加快3.1個百分點；主要受市場需求有所回升、產品價格上漲等因素影響，化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖。

此外，私營企業和小型企業利潤增速加快，國有控股企業和外商及港澳台商投資企業利潤增速均由負轉正。

今年首11月，在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額按年增加，13個行業減少。其中電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長20.6%，專用設備製造業增長13.6%，電氣機械和器材製造業增長13.3%，非金屬礦物製品業增長10.7%。

石油、煤炭及其他燃料加工業下降47.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降42.3%，化學原料和化學製品製造業下降23.3%，汽車製造業下降13.9%。

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