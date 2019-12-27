A股開市後靠穩。
上證指數開市報3006點，跌不足1點；現報3012點，升4點或0.16%。
深成指開市報10326點，升22點或0.22%；現報10336點，升33點或0.32%。
滬深300指數開市報4029點，升3點或0.08%；現報4037點，升11點或0.3%。
創業板指數開市報1795點，升1點或0.1%；現報1798點，升5點或0.28%。
各板塊個別發展，生物製藥、有色金屬、房產、鋼鐵板塊靠穩，水泥、電力、金融板塊偏軟。
今日 09:35 中國財經
A股開市後靠穩。
上證指數開市報3006點，跌不足1點；現報3012點，升4點或0.16%。
深成指開市報10326點，升22點或0.22%；現報10336點，升33點或0.32%。
滬深300指數開市報4029點，升3點或0.08%；現報4037點，升11點或0.3%。
創業板指數開市報1795點，升1點或0.1%；現報1798點，升5點或0.28%。
各板塊個別發展，生物製藥、有色金屬、房產、鋼鐵板塊靠穩，水泥、電力、金融板塊偏軟。
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