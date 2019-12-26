中國財經

中國駐歐盟使團團長張明警告歐盟不要採取限制中國公司進入歐洲的政策，稱這將損害歐盟自身利益並阻礙投資。

英國《金融時報》引述張明表示，打擊外國公司所有權、貿易機會和5G移動通訊技術的計劃，可能會引發「有疑慮的」中國企業家的反彈。

他稱，歐盟國家需要促進國際合作和自由市場，否則結果不可想象。他希望歐盟繼續堅持多邊主義、自由貿易，堅持公開、公平、公正、非歧視原則。

張明表示，歐盟方面的強硬態度的確引起中國在歐企業界人士的疑慮，而且也影響了中國對歐投資。