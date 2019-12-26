熱門：

今日 19:58 中國財經

中國駐歐盟使團團長警告歐盟勿限制中國公司

中國駐歐盟使團團長張明警告歐盟不要採取限制中國公司進入歐洲的政策，稱這將損害歐盟自身利益並阻礙投資。

英國《金融時報》引述張明表示，打擊外國公司所有權、貿易機會和5G移動通訊技術的計劃，可能會引發「有疑慮的」中國企業家的反彈。

他稱，歐盟國家需要促進國際合作和自由市場，否則結果不可想象。他希望歐盟繼續堅持多邊主義、自由貿易，堅持公開、公平、公正、非歧視原則。

張明表示，歐盟方面的強硬態度的確引起中國在歐企業界人士的疑慮，而且也影響了中國對歐投資。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads