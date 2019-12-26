中國國家外滙管理局公布，11月服務貿易逆差184億美元，逆差額較上月的179億美元，略增2.8%；當月貨物與服貿順差228億美元，較上月的286億美元，收窄20.3%。
數據顯示，11月貨物貿易順差412億美元，按月降11.4%，上月為順差465億美元。11月旅行差額為逆差141億美元，佔服貿逆差比重為76.6%；運輸差額為逆差50億美元，佔服貿逆差比重27.2%。
今年首11月服貿累計逆差2388億美元，同期貨貿累計順差4330.8億美元。
今日 18:26 中國財經
中國國家外滙管理局公布，11月服務貿易逆差184億美元，逆差額較上月的179億美元，略增2.8%；當月貨物與服貿順差228億美元，較上月的286億美元，收窄20.3%。
數據顯示，11月貨物貿易順差412億美元，按月降11.4%，上月為順差465億美元。11月旅行差額為逆差141億美元，佔服貿逆差比重為76.6%；運輸差額為逆差50億美元，佔服貿逆差比重27.2%。
今年首11月服貿累計逆差2388億美元，同期貨貿累計順差4330.8億美元。
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