中國財經

中國銀保監會等三部門發布指導意見，就完善外貿金融服務做出新的規定，要求銀行保險機構將支持外貿發展作為服務實體經濟的重要着力點，加強對有訂單、有市場、有信用企業的金融支持。

銀保監會發布的《關於完善外貿金融服務的指導意見》稱，銀行保險機構應認真貫徹落實國家外貿發展政策，繼續做好大宗商品、機電設備、勞動密集型產品、加工貿易等傳統優勢領域金融服務。

同時，持續加大對服務貿易、跨境電子商務、製造業轉型升級和梯度轉移、企業產業鏈全球布局、外貿品牌建設、國家進口貿易促進創新示範區建設等新業態、新領域的服務力度。

指導意見稱，鼓勵銀行保險機構緊跟外貿發展趨勢，結合宏觀經濟環境變化、結算方式變化、貿易流程特點、應收賬款可控程度、市場需求和自身展業能力，合理利用境內外市場資源，積極開展外貿金融服務。

銀保監會、商務部、外管局有關部門負責人表示，當前銀行業保險業外貿金融服務還存在機構間、地區間外貿金融服務水平參差不齊，部分業務風險較為突出，部分產品服務未能有效適應外貿企業日趨多樣化、個性化的金融需求、外貿金融整體滲透率不足等問題，需要進一步加以解決。

下一步，三部門將進一步加強外貿金融領域的調查研究，密切關注銀行保險機構外貿金融服務新動向、新情況、新問題。