今日 14:22
中國財經
台灣股市微跌收市，加權指數收報12001點，跌7點或0.06%。
各板塊個別發展，食品股跌0.24%；塑化股跌0.14%；造紙股升1.39%；金融股升0.07%。
MPF人均年賺2.3萬 買股最發
今日信報
尖沙咀淚彈橫飛 便衣商場拘多人
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陸文
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What does money trouble of Jack Ma’s friends tell you?
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染髮或增患乳癌風險
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梁振輝
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